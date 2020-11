L’heure est grave et la situation inquiétante. Il ne faut plus se voiler la face et reconnaître que nous sommes effectivement au seuil de ce qui s’apparente à une catastrophe sanitaire. Et à crise exceptionnelle il faut des réponses exceptionnelles. Il ne faut plus tergiverser ni attendre encore plus de temps. Car le risque de voir la situation sortir de tout contrôle est bien réel et plus que plausible.

Quand on voit les énormes difficultés dans lesquelles se débattent des pays autrement mieux nantis que nous sanitairement, on saisit à quel point les hésitations peuvent être fatales. Les cas de contaminations au coronavirus, qui sont descendus jusqu’à 100 par jour en août, connaissent depuis une semaine une augmentation vertigineuse qui se compte par plus de 100 cas par jour, passant en moins de quatre jours de 300 à près de 700. Des chiffres qui font peur et qui, surtout, indiquent qu’au rythme actuel nous franchirons rapidement le seuil des 1000 cas par jour et même beaucoup plus. Autrement dit la saturation des hôpitaux est plus proche que jamais. Ce qui aura pour conséquence immédiate de refuser l’admission de beaucoup de malades, mais aussi un épuisement moral et physique des personnels hospitaliers, qui sont déjà à la limite du seuil de résistance. Le danger de voir tout voler en éclats est bien présent et n’a rien d’un scénario fiction.

Les pouvoirs publics ne cachent pas les dangers qui nous guettent, et ce jeudi a connu une succession de réunions au haut niveau à commencer par le premier ministère, en passant par le ministère de la Santé et aussi celui de l’intérieur. Et même si les décisions extrêmes n’ont pas été prises, il n’est pas exclu qu’un retour au confinement local et même national est bien sur la table.

Il faut dire que ces dernières semaines nous assistons à un relâchement coupable dans l’observation des gestes barrières. Les moyens de transport sont bondés, les commerces sont envahis par les citoyens comme bien d’autres lieux encore, ainsi que la célébration des mariages, et tout cela sans aucun port du masque, ni de distanciation physique.

Il ne fait aucun doute, que les jours et les semaines à venir seront difficiles et très durs à tous les niveaux, et l’unique moyen de pouvoir s’en sortir dépendra du comportement de chacun d’entre nous. Le virus est toujours là et il est plus virulent et contagieux que par le passé. Le vaincre ne dépendra que de nous et de notre comportement.

Par Abdelmadjid Blidi