<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions (Tour préliminaire - retour)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB et le MCA pour finir le travail</span>

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad et le MC Alger, auteurs de résultats positifs lors de la première manche, tenteront ce week-end de finir le travail et valider leur ticket pour la prochaine étape, à l’occasion du tour préliminaire retour.

Le MCA accueillera vendredi les Béninois des Buffles du Borgou au stade du 5-Juillet (15h00), alors que le Chabab sera en appel dimanche au Caire (13h45 algériennes) pour croiser le fer avec Al-Nasr (les clubs libyens étant interdits de jouer à domicile pour des raisons sécuritaires, ndlr). Le CRB, sur sa lancée, espère confirmer son succès décroché dimanche dernier au 5-Juillet (2-0) et du coup afficher ses ambitions pour son grand retour en C1 après presque 20 ans d’absence. «On ira en Egypte pour gagner, on sait ce qui nous attend là-bas. En ce début de saison, je ne vais pas m’appuyer sur une équipe-type, mais plutôt sur un groupe», a indiqué le coach du CRB, Franck Dumas. Même si le Chabab partira favori grâce à son avantage de deux buts, il n’en demeure pas moins que les Libyens, dirigés sur le banc par l’Egyptien Mohamed Aouda, vont certainement tenter de renverser la vapeur et déjouer les pronostics. Côté effectif, l’entraîneur belouizdadi devrait encore une fois se passer des services du milieu de terrain Billel Tarikat, incertain en raison d’une blessure aux adducteurs, contractée lors du match de Supercoupe d’Algérie face à l’USM Alger (2-1). Idem pour l’autre milieu Housseyn Selmi, de retour de blessure et qui a ressenti des douleurs, ce qui a conduit Dumas à le remplacer lors du match aller. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral tunisien conduit par Naïm Hosni, assisté de ses compatriotes Aymen Smaïl et Amine Barakallah. De son côté, le MCA, qui est allé tenir en échec les Buffles du Borgou à Porto-Novo (1-1), ne devrait pas rencontrer de difficultés pour composter son billet pour le prochain tour, à l’occasion du match retour, même si la vigilance doit être de mise chez les «Vert et Rouge». Le «Doyen», qui pouvait aisément prétendre à un meilleur résultat lors de la première manche, a manqué de lucidité devant les buts, ce qui a fini par faire réagir l’entraîneur Nabil Neghiz. «Nous aurions pu gagner cette première manche, nous avons manqué d’efficacité. C’est dur de retrouver la compétition après huit mois d’inactivité. Désormais, nous avons notre idée sur l’adversaire. La qualification ne nous échappera pas», a indiqué Neghiz. L’entraîneur mouloudéen aura l’embarras du choix pour composer un Onze conquérant, puisqu’il dispose de l’ensemble de son effectif, dont le défenseur Nabil Lamara, finalement testé négatif au Covid-19.

Le latéral gauche du MCA avait dû rater la première manche, disputée samedi dernier, après avoir été testé positif au Bénin. Des analyses qui se sont avérées «erronées». La Confédération africaine a désigné un trio arbitral égyptien pour officier ce match, conduit par Mahmoud Zakaria Al-Banna.