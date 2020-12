<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (2ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>MCO-JSK à l’affiche, derby indécis à l’Ouest</span>

Le match MC Oran – JS Kabylie constituera l’affiche de la 2e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi et marquée également par un derby indécis à l’Ouest entre l’ASO Chlef et le WA Tlemcen.

Ayant réussi ses débuts en revenant avec le point du match nul en déplacement face au NA Husseïn-Dey (1-1), le MCO aura à coeur de confirmer ses ambitions cette saison sous la houlette de l’entraîneur français Bernard Casoni. Même si les «Hamraoua» partiront favoris à domicile, ils devront tout de même se méfier de la JSK, dirigée désormais sur le banc par le nouvel entraîneur Youcef Bouzidi, désigné en remplacement du Tunisien Yamen Zelfani dont le contrat a été résilié à l’amiable pour un problème lié à sa licence d’entraîneur. L’ES Sétif, auteur d’une retentissante victoire chez l’USM Alger (2-0), grâce à un doublé de son jeune attaquant Mohamed Amine Amoura, recevra le nouveau promu RC Relizane, tenu en échec à la maison par le Paradou AC (1-1). Les Sétifiens seront appelés à confirmer leur excellent début et surtout préserver leur belle série d’invincibilité. La dernière défaite de l’Entente remonte en effet au 30 novembre 2019 en déplacement face au CS Constantine (3-1), comptant pour la précédente saison. De son côté, la JS Saoura, qui reste sur une victoire dans la capitale du «Titteri» face à l’Olympique Médéa (1-0), partira favorite dans son antre du 20-Août-1955 de Béchar devant l’USMA, qui a complément raté son départ, concédant deux défaites de suite, dont celle en Supercoupe d’Algérie face au CR Belouizdad (1-2). Les gars de la JSS, menés par leur capitaine Sid-Ali Yahia-Chérif, tenteront de signer leur deuxième succès de rang face à une équipe de l’USMA désormais dos au mur. L’autre promu en Ligue 1, le WAT, auteur d’un match nul salutaire dans l’Est du pays face au CS Constantine (0-0), enchaînera avec un autre déplacement, cette fois-ci chez son voisin ASO Chlef, sommé de réagir après sa défaite sur le terrain du NC Magra (3-2).

Les Chélifiens chercheront à se racheter face à une équipe tlemcenienne capable de revenir encore avec un bon résultat. Un derby de l’Ouest indécis en perspective et ouvert à tous les pronostics. A l’instar des autres clubs vainqueurs lors de la première journée, Magra espère faire le plein en ce début de saison lorsqu’il se rendra chez son voisin AS Aïn M’lila.

Victorieux sur le fil lors de la journée inaugurale chez lui grâce notamment à un but marqué dans le temps additionnel par l’expérimenté Hadj Bougueche, le NCM abordera ce deuxième rendez-vous avec un esprit conquérant face à un adversaire qui fera ses débuts, l’ASAM n’ayant pas joué son premier match devant le CR Belouizdad. Pour sa part, le CA Bordj Bou Arréridj, qui est revenu avec un bon nul de Tizi-Ouzou aux dépens de la JSK (0-0), affrontera à domicile l’USM Bel-Abbès avec la ferme intention de confirmer ce résultat probant. En revanche, rien ne va plus sur le plan interne chez les gars de Bel-Abbès, dont ce sera le premier match de championnat après le report de leur rencontre face au MC Alger. Les joueurs de l’USMBA ont enclenché il y a quelques jours un mouvement de grève avant de revenir à de meilleurs sentiments, sur intervention de l’entraîneur Lyamine Bougherara qui a lui-même menacé de jeter l’éponge. Quant au CSC, tenu en échec à domicile par le WAT, il effectuera un voyage périlleux à Alger pour défier le PAC. Les joueurs de l’entraîneur Abdelkader Amrani devront sortir le grand jeu pour espérer revernir avec un bon résultat de la capitale, face à une équipe du PAC domiciliée cette saison au stade de Dar El-Beïda.

Enfin, l’US Biskra visera une deuxième victoire consécutive à domicile, une semaine après avoir disposé du nouveau promu JSM Skikda (1-0). Les gars des «Ziban» accueilleront cette fois-ci le NAHD, tenu de redresser la barre après la contre-performance concédée face au MCO. Cette 2e journée sera tronquée de deux matchs : MC Alger – O. Médéa et CR Belouizdad – JSM Skikda, reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement des deux clubs algérois au tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d’Afrique, prévu ce week-end.