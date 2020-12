<span style='text-decoration: underline;'>Protocole sanitaire</span>:<br><span style='color:red;'>14353 transgressions enregistrées en 15 jours</span>

Malgré les appels à la vigilance, les hommes en tenue bleue ont, en l’espace des 15 derniers jours, enregistré 14 353 cas de différentes transgressions du protocole sanitaire.

En faisant le décompte de ces derniers 15 jours, chère est la facture des amendes forfaitaires imposées, conformément la réglementation régissant le confinement, à l’encontre de ces citoyens ne se souciant pas de la santé des autres, sachant que l’amende imposable est de 10 000 dinars. Du 05 au 19 du mois en cours, les policiers ont eu à faire face à pas moins de 2606 cas de transgressions liées au confinement imposé durant la période nocturne et 888 autres cas liés au non respect des distanciations physiques. Le port obligatoire du masque étant renvoyé aux calendes grecques par ces peux soucieux quant à la santé publique à telle enseigne que les policiers ont enregistré 8092 cas, .Et ce n’est pas tout. Dans leurs différentes sorties, les policiers ont, durant la même période, fait état de la verbalisation de plusieurs centaines de personnes ne portant pas la bavette alors qu’ils étaient au volant, en plus de 21 cas de transgression du confinement à bord des motos.

L’activité commerciale a fait, durant la période s’étalant du 05 au 19 décembre, a fait l’objet de plusieurs visites policiers, celles-ci ont été sanctionnées par des constats faisant état d’une «complicité» relevée aussi bien par des propriétaires des commerces et des clients ayant bafoué totalement les règles préventives instaurées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19. Ces derniers ont été pris en flagrant délit de non port obligatoire du masque protecteur à l’intérieur des commerces. Prés d’une centaine de clients et prés de 346 commerçants, ayant violé le dispositif ont eu «droit » à des amendes.

Dans leur descente, les policiers ont relevé 175 cas de transgressions liées au nombre de clients autorisés à accédés à l’intérieur du lieu de commence, en plus de 519 cas contravention liées à l’absence totale des moyens de désinfection dans ces locaux commerciaux.

Le transport en commun n’a pas été en reste. Ce secteur est marqué par un désordre ambiant allant des passagers empruntant les bus sans porter le masque, jusqu’à l’absence d’hygiène à l’intérieur de ces derniers et autres infractions relevées, celles-ci avoisinent les 377 cas Il est à rappeler que le confinement partiel est rentré en vigueur durant la partie diurne.

Yacine Redjami