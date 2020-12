<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 française</span>:<br><span style='color:red;'>Delort et Boulaya dans l’équipe type de la 16e journée</span>

Les deux internationaux algériens : l’attaquant Andy Delort (Montpellier) et le milieu offensif Farid Boulaya (FC Metz), ont été retenus dans l’équipe type de la 16e journée du championnat de France de Ligue 1 de football, dévoilée lundi par le quotidien sportif L’Equipe.

Delort s’est distingué de fort belle manière en inscrivant un but face au stade Brestois (2-2) et en délivrant une passe décisive. L’attaquant algérien atteint la barre de 7 buts depuis le début de la saison, et se hisse à la 5e place au classement des buteurs, à quatre réalisations de l’actuel meilleur goleador Kylian Mbappé (Paris SG). Au classement des passeurs, Delort (5 passes) revient à une longueur de Gaëtan Laborde (Montpellier), en tête avec 6 offrandes. Pour sa part, Boulaya a été étincelant en permettant à son équipe de remporter son match à domicile face au RC Lens grâce à un but et une passe décisive (2-0). Au terme de la 16e journée, Montpellier pointe à la 6e position avec 27 points, alors que le FC Metz suit derrière à la 10e place avec 23 unités en compagnie de Brest.