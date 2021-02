<span style='text-decoration: underline;'>Béjaïa </span>:<br><span style='color:red;'>80 hectares de végétations brûlés dans des feux simultanés</span>

Pas moins de 80 hectares de couvert végétal ont brûlé dans la nuit du dimanche à lundi dans la wilaya de Bejaia, dont les foyers d’incendie simultanés n’ont épargné aucune espèce, indique un communiqué de la protection civile.

Au total 31 feux ont été déplorés durant un laps de temps, affectant les essences forestières et les arbres fruitiers, notamment les oliviers, ainsi que celles courantes dont les maquis et la broussaille, y est-t-il précisé. Le même communiqué, souligne que ces foyers d’incendies ont été répertoriés sur l’ensemble du territoire de la wilaya, autant à l’Est (Tichy, Aokas, Souk-El-Tenine, Draa-El-Gaid) et l’ouest (Sakket, Boulimat) qu’au sud, notamment le massif de Moka (Ighil Ali).

Les causes de ces incendies, exceptionnels en cette période humide de l’année et survenus à des heures tardives de la nuit, n’ont pas été précisés. Il reste cependant que la météo a été un facteur favorable et accablant, marquée par le soufflement, à partir de l’après-midi du dimanche, de vents très forts et l’apparition, d’un climat à effet de serre, une conjonction de chaleur et de grisaille qui, à priori, a facilité la progression des flammes, a-t-on expliqué. Lundi matin tous les feux ont été éteints, a-t-on ajouté.