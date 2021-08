<span style='text-decoration: underline;'>M’dina Djedida</span>:<br><span style='color:red;'>800 comprimés d’Ecstazy saisis dans un arrêt de tramway</span>

Huit cents comprimés d’hallucinogenes de marque «Ecstazy» ont été saisis durant le week-end dernier par les éléments de la police judiciaire de la 1ère sûreté urbaine à M’dina Djedida, avons-nous appris hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, agissant sur des renseignements faisant état de l’existence d’un dealer qui commercialise des psychotropes au niveau de la localité d’Es-Senia, en utilisant le tramway comme un moyen de transport. Une enquête a été ouverte et a conduit à l’arrestation du mis en cause en flagrant délit au niveau de l’arrêt de tramway de M’dina Djedida. La fouille du mis en cause a permis aux policiers de mettre la main sur une quantité de 800 comprimés de psychotropes de marque extazy. La marchandise était enveloppée dans des sachets en plastique. Une somme d’argent estimée à 46.000 DA, représentant les revenus de la vente de cette drogue, a été saisie aussi. Signalons que ce dealer a été présenté hier devant le parquet pour répondre aux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de stupéfiants. Il a été placé sous mandat de dépôt. Il est important de souligner que cette affaire s’inscrit dans le cadre de la lutte que mène la police contre le phénomène de la commercialisation de psychotropes.

Feriel.B