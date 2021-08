<span style='text-decoration: underline;'>L’escroc et ses complices sous les verrous à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>800 personnes victimes d’une escroquerie aux véhicules</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes , surtout celle liée à l’atteinte aux bien et aux personnes , les éléments de la section d’atteinte aux biens , relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Oran, ont réussi un joli coup en mettant la main sur une bande d’escrocs qui a fait au moins 800 victimes, originaires de plusieurs wilayas du pays.

En effet , un escroc âgé de 46 ans et ses trois complices ont été interpellés par les policiers enquêteurs suite à plusieurs plaintes déposées par les victimes.

L’enquête approfondie menée par la police a révélé que ce dit «escroc» , qui possédait une société de vente de véhicules, travaillait en complicité avec ses trois autres employés en qualité de gérants d’agences de vente de véhicules. L’enquête a révélé selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya que le principal mis en cause dans cette affaire a établi des contrats d’acquisitions de voitures neuves par facilité de paiement, en utilisant des méthodes de fraude , le tout avec la complicité des trois employés, gérants d’agence de de véhicules, rappelle-t-on.

Les investigations ont révélé que cette bande de malfaiteurs a reçu des sommes d’argent considérables versées par des victimes, sans suite. Signalons que cette opération s’est soldée par la saisie d’une importante quantité de dossiers appartenant aux victimes , ainsi que des téléphones portables et un micro-ordinateur.

Pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, escroquerie et arnaque, les quatres mis en cause ont été présentés jeudi dernier devant le tribunal correctionnel d’Oran, où ils ont été auditionnés par le juge instructeur qui les a placés en détention provisoire.

H.B