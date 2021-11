<span style='text-decoration: underline;'>CONSTANTINE</span>:<br><span style='color:red;'>800 quintaux de miel produits durant la saison agricole 2020/2021</span>

La production de miel dans la wilaya de Constantine a atteint 800 quintaux au cours de la saison agricole 2020/2021, a indiqué mardi le directeur de wilaya des services agricoles, Messaoud Bendridi.

Dans une déclaration à l’APS, M.Bendridi a affirmé que la production de miel a enregistré une baisse de 330 quintaux (qx), par rapport à la saison (2019/2020) durant laquelle la wilaya avait enregistré une production de l’ordre de 1.130 qx. La baisse de la production de miel est la conséquence de conditions climatiques défavorables qui ont privé les essaims d’abeilles des plantes mellifères, source d’alimentation naturelle, ainsi que des dégâts occasionnés par les pesticides aux ruches de certaines exploitations, a indiqué le DSA soulignant que la wilaya de Constantine compte 23.360 ruches pleines. Les incendies déclarés dans les régions forestières connues pour leur activité apicole, dont El Khroub, Ain Smara, Ibn Badis et Zighoud Youcef ont également occasionné des pertes à 23 apiculteurs et détruit 1.012 ruches, a souligné M.Bendridi estimant à 6,289 millions de DA le montant des indemnisations à accorder aux personnes impactées. Le DSA a invité, en outre, les apiculteurs de la wilaya à se regrouper au sein d’une coopérative afin de bénéficier des facilités accordées par l’Etat pour l’encadrement et la promotion de cette filière et assurer la prise en charge des apiculteurs de la wilaya, dont le nombre dépasse les 800. La Direction des services agricoles oeuvre, a affirmé son responsable, pour la formation des apiculteurs et leur sensibilisation aux maladies qui menacent les essaims d’abeilles ainsi que les modes de traitement en vue de produire un miel entièrement naturel.