<span style='text-decoration: underline;'>Ammar Belhimer revient sur l’action du gouvernement en 2020</span>:<br><span style='color:red;'>«Les Algériens ne se soucient pas du discours pessimiste»</span>

Citant un sondage américain, le ministre constate que «66% des Algériens se sont déclarés satisfaits et confiants en la performance gouvernementale, sans se soucier du discours pessimiste et défaitiste relayé, via les réseaux sociaux, par des voix se disant de l’opposition».

«Relever les défis pour faire avancer les affaires du pays» est l’une des résolutions de l’exécutif. Ce n’est pas là, un slogan creux, mais une véritable détermination, puisqu’on voit bien que «ce qui a été réalisé en quelques mois sous sa présidence n’a pas été réalisé par d’autres durant des années», a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. «Sous la conduite du Président Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie est résolue, en dépit d’une conjoncture défavorable, à relever les défis pour faire avancer les affaires du pays», a déclaré M. Belhimer dans un entretien au journal électronique «Sirmanews».

Pour expliquer son propos, le ministre de la Communication a fait référence aux 54 engagements du président de la République qui, à ses yeux «sont d’autres exemples de la détermination et de la bonne foi de l’Etat à honorer ses engagements et à servir les Algériens, partout où ils se trouvent». M.Belhimer en veut pour preuve, un sondage réalisé par l’université américaine de Prinston qui a révélé que «66% des Algériens se sont déclarés satisfaits et confiants en la performance gouvernementale, sans se soucier du discours pessimiste et défaitiste relayé, via les réseaux sociaux, par des voix se disant de l’opposition».

Ce sondage, qui a fait ressortir l’attachement des Algériens à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, a montré que «69% de l’échantillon questionné estiment que la presse critique librement la performance du Gouvernement, assez régulièrement et sans crainte de poursuites, et 74% soutiennent que les droits civiques sont respectés et garantis et qu’ils vivent dans un Etat de droit», a souligné le ministre. Et d’ajouter : «aucun journaliste respectueux du devoir professionnel ne risquait la prison en Algérie. De même que n’est aucunement exposé à des poursuites, le citoyen qui exprime ses opinions, à travers les chaînes TV et les sites d’information ou électroniques, dans le respect de la loi, de la société et de la liberté de l’autre».

Cela sur l’action du gouvernement. Quant au secteur de la communication précisément, M. Belhimer a répondu à certains éditeurs de sites d’information électroniques concernant l’obligation de domiciliation physique et logique dans le domaine «.Dz». «La domiciliation en Algérie était une question de souveraineté qui garantit la protection contre des intrusions étrangères comme les attaques marocaines qui ont ciblé récemment des sites domiciliés à l’Etranger», a-t-il insisté. M.Belhimer défend le principe de la sécurisation des plateformes web et sites électroniques. Il affirme à ce propos qu’il s’agit d’«un enjeu fondamental selon un audit des sites web institutionnels réalisé par l’Observatoire du Groupement Algérien des Acteurs du Numérique». Il fera remarqué à ce propos que «85% des sites web audités ne disposent pas de ce certificat, aussi appelé certificat de clé publique, et ce, en dépit des assurances réitérées par le ministère».

Sur la décision de partager avec la Tunisie le vaccin anti-Covid-19 que réceptionnera l’Algérie, M. Belhimer a affirmé que «l’Algérie est à un stade très avancé de négociation avec la Chine, en vue d’obtenir des lots du vaccin contre le virus», avant de rappeler que le 1er lot du vaccin russe +Sputnik+ sera réceptionné avant fin janvier courant. Et d’ajouter : «Si une quantité est en surplus par rapport au besoin national en vaccin, l’Algérie, comme à son accoutumée, ne ménagera aucun effort à aider les pays frères dans le besoin et à accéder à leur demandes sur ce point».

Commentant l’actualité de la région du Maghreb et du Moyen Orient, dont les développements des dossiers palestinien et sahraoui, le ministre rappellera «le soutien de l’Algérie à ces causes, à leur tête, la cause palestinienne». Et le ministre de noter que «les positions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se veulent une réaffirmation de cette orientation qui est désormais le propre de l’Algérie».

Concernant l’agression perpétrée par le Maroc contre le Sahara occidental, M.Belhimer juge ce comportement «regrettable et grave, d’autant qu’il a fait l’objet de condamnations de la part des Nation unies et de grandes instances internationales et régionale, organisations des droits de l’Homme et humanitaires et de la société civile de par le monde». Pour le ministre, ce conflit «constitue une menace directe pour la sécurité et la stabilité de la région, et appelle, par conséquence, à l’impératif respect de la légalité internationale et d’organiser le référendum d’autodétermination décidé par le Conseil de Sécurité. Une position constante et immuable de l’Algérie».

Yahia Bourit