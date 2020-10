<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>82 personnes arrêtées en septembre</span>

Dans un récent bilan, le service de la police judiciaire auprès de la sûreté de Sidi Bel Abbés recense le nombre de 236 affaires traitées durant le mois de septembre dernier impliquant 349 personnes dont 82 ont été placées en détention.

Parmi les affaires traitées, on cite 109 liées aux délits contre les personnes avec l’interpellation de 149 personnes et l’arrestation de 25 d’entre elles. Pour les délits contre l’argent et propriétés, il y a eu 68 affaires traitées avec 25 personnes placées sous les verrous sur les 97 personnes impliquées. En parallèle, les éléments de la PJ ont traité 36 affaires liées aux délits contre les biens publics et qui ont permis l’incarcération de 13 personnes sur les 61 impliquées. Concernant le volet de la lutte contre le trafic des stupéfiants, ce sont 18 affaires enregistrées, 34 personnes interpellées et 19 emprisonnées. Les délits des mœurs étaient au nombre de cinq et huit individus présentés au parquet. Enfin, la police a mené durant septembre, 67 opérations coup de poing qui ont permis l’étude de cas de 825 personnes, 88 ont été interpellées pour délits d’implication dans des affaires criminelles, 43 incarcérations et 751 véhicules contrôlés.

M.Bekkar