<span style='text-decoration: underline;'>Les Amandiers</span>:<br><span style='color:red;'>827 comprimés de psychotropes saisis</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celle liée à la commercialisation de psychotropes, les éléments de la 14ème sûreté urbaine ont réussi un joli coup de filet en mettant la main sur trois dealers âgés entre 38 et 44 ans et ont saisi une quantité de psychotropes estimée à 827 comprimés.

En effet, suite à des informations parvenues aux éléments de la police faisant état de l’existence d’un dealer qui commercialisait des psychotropes dans le milieu des jeunes du quartier les Amandiers et environs, une enquête a été ouverte et a conduit à l’arrestation du principal dealer accompagné de son complice à bord d’une voiture de type Golf.

Poursuivant les investigations et munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république près le tribunal correctionnel d’El Othmania, les éléments de la police se sont rendus au domicile du principal mis en cause où ils ont saisi 131 comprimés de marque «Kietyl», 56 comprimés de marque «Parkidyl», 180 comprimés de «Glucophage 500 mg».

La perquisition a été soldée par la saisie de 8790 Da, une somme d’argent qui représente les revenus de la commercialisation des stupéfiants.

Par ailleurs et dans le même secteur, un troisième dealer a été interpelé aussi à Hai «Lawz» les Amandiers. Le mis en cause a été arrêté à proximité de son domicile. La perquisition de ce dernier a permis aux policiers de mettre la main sur 460 comprimés de psychotropes ainsi que la somme de 5000 DA. Signalons que les trois dealers ont été présentés devant le parquet et écroués.

Fériel.B