<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bou Arreridj</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre morts et 10 blessés dans un accident de la route à El Hamadia</span>

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu mercredi sur la route nationale (RN) 45 reliant Bordj Bou Arreridj à M’Sila, dans le segment situé dans la localité de Zerazria, relevant de la commune d’El Hamadia, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L’accident s’est produit suite à une violente collision entre un mini bus de transport de voyageurs desservant la ligne Bordj Bou Arreridj- El Ach (au Sud) et un semi- remorque, causant la mort de quatre personnes et des blessures à 10 autres, selon un bilan préliminaire rapporté par les services de la Protection civile. “Le bilan est susceptible d’augmenter”, a-t-on averti. Les dépouilles des quatre victimes ont été transférées vers la morgue de l’hôpital Lakhdar Bouzidi au chef-lieu de wilaya, alors que les blessés ont été évacués vers les urgences du même établissement hospitalier, a souligné la même source. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame. Cette route nationale à double sens et plusieurs virages dangereux a été à maintes reprises le théâtre de plusieurs accidents mortels, a-t-on rappelé.