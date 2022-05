<span style='text-decoration: underline;'>Cultures stratégiques</span>:<br><span style='color:red;'>85 000 hectares mis à la disposition des investisseurs</span>

Les pouvoirs publics ont mis à la disposition des investisseurs un total de 85 000 hectares pour le lancement de projets dans le secteur de cultures stratégiques.

C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le directeur général de l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), Slimane Hannachi, dans une déclaration à la chaîne Une de la Radio nationale. «85 000 hectares ont été mis à la disposition des investisseurs porteurs de projets comme seconde étape dans le domaine des cultures stratégiques afin qu’ils puissent réaliser leurs investissements structurels», a-t-il déclaré. Évoquant la nature des cultures stratégiques concernées par la mise à disposition des 85 000 hectares au profit des investisseurs , M. Hannachi a indiqué que 42% sont réservés au blé dur, 60% aux céréales comme première étape.

Pour ce qui est de l’irrigation, le même responsable a affirmé que des opérations de réalisation de puits ont été lancées dans certaines surfaces. Il a ajouté, par ailleurs, que la problématique de la bureaucratie a été résolue en ce qui concerne le volet de l’octroi du foncier. M. Hannachi a fait savoir qu’une décision ministérielle a été prise pour accorder des facilitations dans l’octroi de foncier agricole à travers le lancement d’une plateforme numérique dédiée à l’étude des dossiers et demandes dans les meilleurs délais.

Outre ces 85 000 hectares, l’Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes avait déjà octroyé 100 000 hectares de terres dans le Sud du pays au profit des investisseurs. Il convient de rappeler que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a décidé de lancer une opération de recensement des terres agricoles destinées aux cultures statistiques.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a fait savoir le 14 mai dernier que le recensement des superficies agricoles destinées à la production des cultures stratégiques à l’échelle nationale devrait débuter dans les tout prochains jours. Dans son intervention lors des travaux de la première session du Conseil national de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), en présence du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Henni a expliqué que le recensement s’effectuerait en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, à travers la géolocalisation, l’identification des producteurs et l’évaluation des exploitations.

Cette opération intervenant en préparation de la saison moisson-battage de l’année 2022, vise à fournir des données statistiques précises au ministère, ce qui permettra «l’amendement des politiques publiques pour le développement des filières agricoles de large consommation et le développement d’une nouvelle approche qui facilitera la modernisation du secteur, l’amélioration des rendements agricoles et la conception d’une vision rationnelle qui prend en compte le véritable potentiel du pays».

Mohand S.