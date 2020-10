<span style='text-decoration: underline;'>ANIE</span>:<br><span style='color:red;'>86 espaces publics pour la campagne référendaire</span>

Quatre-vingt six (86) espaces publics ont été retenus dans la wilaya d’Oran pour l’animation des rencontres et meetings dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution lancée mercredi, a-t-on appris jeudi du délégué de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

M. Abdelkader Bendaoud a indiqué, à l’APS, que « 24 stades de proximité, 7 salles omnisports, 38 salles et centres culturels, ainsi que 16 places publiques, à travers les différentes communes de la wilaya, ont été affectés pour l’animation de meetings et rencontres populaires, dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution, qui s’étalera jusqu’au 28 octobre en cours «.

Le responsable a ajouté que 260 espaces ont été retenus pour l’installation de panneaux d’affichage dans le cadre de la campagne référendaire, soit une moyenne de 10 sites par commune. M. Bendaoud a insisté sur la nécessité de respecter le protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19, lors des meetings, avec le port obligatoire du masque de protection, la disponibilité des liquides stérilisants et le respect de la distanciation sociale.

La wilaya d’Oran compte, après la récente révision exceptionnelle des listes électorales (20 au 27 septembre), quelque 1.055.983 électeurs, dont 17.087 nouveaux inscrits. 14.668 électeurs ont été radiés de ces listes pour diverses raisons. Le corps électoral est réparti entre 296 centres de vote, totalisant 2.425 bureaux de vote, selon la même source.