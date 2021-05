Cette campagne a été une occasion pour montrer l’élan de solidarité de la presse locale envers les malades du centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO). Le manque de plaquettes de sang a été décrié plusieurs fois à Oran, d’autant plus, qu’il touche une catégorie de malades vulnérables, nécessitant un suivi médical rigoureux, car toute interruption de la thérapie peut être fatale.

