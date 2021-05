<span style='text-decoration: underline;'>Classement Fifa</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie stagne à la 33ème place</span>

La sélection algérienne de football a stagné à la 33e place au classement de la Fédération internationale (Fifa), dont l’édition du mois de mai a été publiée jeudi.

Sur le plan continental, l’Algérie a également conservé sa 4e position, devancée par le Sénégal (22e), la Tunisie (26e), et le Nigeria (32e). Qualifiée pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun, l’équipe nationale reprendra du service en juin, en disputant trois matchs amicaux face à la Mauritanie (jeudi 3 juin à Blida), au Mali (dimanche 6 juin à Blida), et devant la Tunisie (le vendredi 11 juin à Tunis). Le Mali pointe à la 57e place au classement, alors que la Mauritanie suit loin derrière à la 101e position. Ces rencontres sont venues remplacer les deux premières journées du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, reportées à septembre en raison de la pandémie du Covid-19. Les deux premiers adversaires des «Verts» aux éliminatoires du mondial 2022: à domicile face au Djibouti, et en déplacement face au Burkina Faso, occupent respectivement la 183e et la 60e place. Le Niger, l’autre adversaire de l’Algérie dans ces éliminatoires occupe la 112e place. Dans le haut du classement, la Belgique est toujours en tête, devant la France, et le Brésil. Le Top 10 reste inchangé par rapport au précédent classement, dévoilé en avril dernier. Seul le Bahreïn progresse d’une place (98e). L’Euro 2020, reporté à 2021 (11 juin – 11 juillet), et la Copa América (11 juin – 10 juillet), vont certainement apporter leur lot de changements dans le prochain classement, dont la parution est prévue le 12 août prochain.