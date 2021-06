Pour désenclaver la circulation et alléger le trafic infernal fréquenté au niveau du pont de Sidi Djillali, la direction des travaux publics de Sidi bel Abbés annonce qu’une enveloppe budgétaire de 80 milliards de centimes sera réservée à la construction de la future trémie au niveau du quartier Dubaï.

La même source rapporte que le coût des études s’élève à 14 millions dinars, soit 6,1% du coût total de ce projet. Selon la direction des travaux publics qui s’occupera de ce chantier, tous les réseaux (sanitaire, eau potable, gaz de ville, électricité et réseaux téléphoniques) ont étés transférés et délocalisés du lieu de la future trémie. Reste la ligne ferroviaire qui sillonne la ville de Bel Abbés sur une distance d’un kilomètre et demi et qui est derrière la mort de dizaines de personnes chaque année et qui reste un épineux problème en quête de solution. La direction des TP a suggéré plusieurs solutions tous refusées par la SNTF.

Par contre, et après des négociations, un terrain d’entente a été trouvé avec le ministère des transports et le wali de Sidi Bel Abbés Limani afin de délocaliser (au moins temporairement) les rails. L’étude de la délocalisation de la ligne ferroviaire a été confiée au bureau d’étude SETIRAIL Algérie.

A souligner que le problème de cette ligne ferroviaire meurtrière allait être réglée depuis juin 2009 lors de la visite de travail de l’ex ministre des transports Amar Tou en l’éradiquant de la zone urbaine, mais son successeur à l’époque avait tout annulé.

M.Bekkar