<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>9.742 stagiaires ont repris leur formation fin décembre</span>

Le secteur de la formation professionnelle a repris officiellement le 20 du mois en cours pour achever la saison qui a été gelée à cause des mesures préventives face à la pandémie du coronavirus. A travers les 17 centres de formation implantés à l’échelle de la wilaya, la reprise a concerné 9.742 stagiaires dont 4.735 enregistrés pour la session du mois de février dernier, répartis entre la formation pour l’obtention de diplômes pour 1.705 stagiaires dont 516 filles, et les 3.030 autres visant des qualifications dont 929 filles. Concernant les dix-sept établissements de formation existant à Sidi Bel Abbés, on cite leurs capacités d’accueil estimées à 7.124 postes de formation dont des instituts nationaux spécialisés qui peuvent accueillir prés de 1.050 stagiaires, des centres de formation de 4.100 postes, ou encore les 500 places pédagogiques dont est doté le centre de formation et de l’enseignement. Ces capacités d’accueil s’ajoutent aux 400 places réservées au milieu rural, et les 1.074 postes dont jouissent une douzaine de centres privés.

Dans un autre contexte, le nombre des places pédagogiques ouvertes pour la session prochaine de février 2021 est de l’ordre de 6.565 postes de formation. Le volet de formation concrétisée d’un diplôme d’Etat sera ouvert pour 4.355 stagiaires dont 2.075 suivront une formation par voie de stages pratiques dans 18 branches, plus la dizaine de spécialités pour les 1.770 places qui seront réservées dans le cadre de la formation résidentielle, trente postes dans le milieu rural avec une seule spécialité qui sera le textile, ajoutées aux 420 places qui seront disponibles pour la formation à distance dans trois branches professionnelles, et enfin, 60 postes dans deux spécialités pour la formation à croisement.

Quant au volet de la formation sanctionnée par une qualification professionnelle, elle concernera 2.210 places pédagogiques réparties entre la formation dans le milieu rural (60 places), la formation par des cours du soir (300 places), la formation pour les femmes aux foyers (390 places de formation), la formation de première habilitation (150 places), la formation contractuelle (1.170 places) et 140 places pédagogiques pour la formation chez les institutions privées. Signalons enfin que le nombre des lauréats sortis en 2020 a atteint 1.557 diplômés.

M. Bekkar