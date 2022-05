<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>9 décès et 180 blessés en 24 heures</span>

Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 180 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours de ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré dans les wilayas d’Oran avec 3 personnes décédées, suite à une collision entre deux véhicules légers survenue sur la commune d’Ain Turk ainsi qu’à Laghouat, avec 3 décès et 2 blessés, suite au renversement d’un véhicule léger, survenu dans la commune de Tajmout, précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l’extinction de 6 incendies urbains et divers enregistrés dans les wilayas de Souk Ahras, Ghardaïa, El Oued, Bejaia, Skikda, et Oum El Bouaghi. Ces sinistres ont causé le décès d’un nourrisson, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une habitation à la cité Kedia Echouf, commune d’El Guerrara, wilaya de Ghardaïa.