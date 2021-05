<span style='text-decoration: underline;'>Sur la RN 95 reliant Téssala à Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>9 morts et 17 blessés sur les routes en une semaine</span>

La matinée de ce jeudi a été malheureusement meurtrière suite à une collision entre deux voitures sur la RN 95 reliant Téssala à Bel Abbés, juste au niveau de l’intersection entre les communes de Téssala et Sehala.

Le bilan a été lourd avec deux décès et quatre blessés. Ce drame s’ajoute à deux autres accidents survenus dans la même journée de jeudi où deux autres voitures se sont télescopées sur le chemin de wilaya 48 entre les communes de Sidi Ali Benyoub et Mezaourou faisant deux blessés. Le troisième accident est celui d’un autre télescopage entre deux véhicules sur la RN 92 près de la pénétrante de la commune d’Oued Sefioune, heureusement aucune victime n’est à déplorer. Ainsi 11 accidents ont été recensés en une semaine (du 22 au 27 mai) qui ont engendré 9 morts et 17 blessés, dont la cause est souvent l’excès de vitesse et les dépassements dangereux.

M.Bekkar