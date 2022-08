9 morts et 82 blessés en une semaine dans des accidents de la route

En raison du nombre sans cesse en hausse des estivants, venus de différentes wilayas du pays, avec leurs véhicules pour goûter aux plaisirs de la mer, et en dépit de la mise en place des dispositifs de sécurité et de campagnes de sensibilisation, des accidents de la route, causant la mort de personnes et des blessures à d’autres sont presque quotidiennement enregistrés.

La fatigue, le sommeil et le non respect du code de la route sont les principales causes des accidents. Ainsi, la semaine écoulée (du 31 août aux 6 du mois courant) a été très meurtrière. Les services de la protection civile ont enregistré en effet 63 accidents de la circulation, causant la mort de neuf personnes et des blessures à 82 autres. Ces blessés ont été évacués aux services des urgences médicales par les pompiers.

Charef.N