<span style='text-decoration: underline;'>Indiquant que plus de 14 mille patients sont sous oxygène à haut débit, le Pr Riad Mahyaoui</span>:<br><span style='color:red;'>«90% des patients Covid hospitalisés ne sont pas vaccinés»</span>

Les hospitalisations et les complications engendrées par la troisième vague du coronavirus, avec une forte propagation du variant Delta, sont dues essentiellement à la non-vaccination des patients de la Covid-19.

Ce constat émane du professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus, qui a précisé que 90% des patients Covid hospitalisés n’étaient pas vaccinés dont des membres du personnel soignant. Intervenant jeudi dernier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a annoncé la hausse de la cadence de la vaccination dès la prochaine rentrée scolaire et sociale.»90% des patients Covid-19 qui sont en hospitalisation et qui compliquent ne sont pas vaccinés, y compris parmi le personnel médical touché. Vous pouvez tirer vos conclusions», a-t-il déploré.

Concernant la généralisation de la vaccination, il a affirmé que celle-ci touchera, à l’avenir, la catégorie des enseignants, avec l’éventualité de son élargissement aux personnes plus jeunes, d’autant que la souche Delta contamine même les enfants en bas âge. «D’ici la fin du mois d’août, l’ensemble des enseignants seront vaccinés», a-t-il indiqué sur la Radio nationale, assurant qu’une fois les adultes vaccinés, la question de vaccination des plus jeunes sera posée.

Le Pr Mahyaoui a annoncé, dans le même contexte, la possibilité de recourir à la mobilisation des pharmaciens et les professionnels du secteur privé pour soutenir les efforts de l’élargissement de la campagne de vaccination. «Tout ce qui est mobilisable pour accélérer la cadence de la vaccination sera utilisé», a insisté le professionnel de la santé. Affirmant que l’objectif, à présent, est d’atteindre l’immunité de groupe à travers une vaccination de masse, il en appelle à la responsabilité collective des Algériens pour adhérer à la campagne de vaccination et au respect du protocole sanitaire. Le Pr Mahyaoui a fait savoir aussi qu’il y a lieu d’aller également vers la mobilisation des étudiants en pharmacie dans la campagne vaccinale. Il a ainsi révélé le lancement d’un plan de grande envergure pour organiser la participation du secteur médical privé, des étudiants en médecine et des pharmaciens à la campagne de vaccination». Pour ce qui est du problème d’oxygène auquel font face plusieurs établissements hospitaliers mobilisés contre le coronavirus, le Pr Mahyaoui a souligné que la 3ème vague a engendré une forte demande en cette matière. «Durant cette troisième vague, nous en sommes à plus de 14 mille patients sous oxygène à haut débit», a-t-il affirmé, précisant que ce nombre d’hospitalisations avec détresse respiratoire a rendu difficile de répondre à la demande accrue en oxygène médical. Il a également souligné l’impératif pour les structures de santé d’avoir leur autonomie en oxygène et en énergie. Pour le praticien, cette «crise a montré des insuffisances du système de santé, à tous les niveaux, notamment l’état archaïque de nos hôpitaux». Il a indiqué que la déclaration du président de la République, qui remonte à plus d’une année, où il avait annoncé «une révolution dans le système de santé avec une réforme qui va remettre à niveau tous les hôpitaux», arrive au bon moment.

S’agissant de l’efficacité des vaccins contre le coronavirus, l’invité de la Radio nationale a indiqué que les vaccins protègent contre les formes graves de la maladie. «Même s’ils n’empêchent pas la contamination, les différents vaccins protègent à 100% des formes graves de la maladie», précise-t-il. Le Pr Mahyaoui a fait savoir que que le corps médical a été surpris par la spécificité du variant Delta. Ce variant apparu la première fois en Inde avant de se propager à travers le monde, a surclassé le reste des souches, en termes de contamination. La dangerosité de ce variant est due à son importante virulence et sa forte vitesse de transmission.

Samir Hamiche