<span style='text-decoration: underline;'>Baccalauréat</span>:<br><span style='color:red;'>900 policiers seront mobilisés à travers 61 centres d’examen</span>

Les examens du Baccalauréat se dérouleront à partir de ce dimanche jusqu’au 17 du mois en cours. Dans ce cadre et pour sécuriser les centres d’examens, la sûreté de la wilaya d’Oran a mis en place un plan sécuritaire similaire à celui du BEM.

Cette fois-ci, ils seront 900 policiers qui seront mobilisés dans 61 centres d’examens et 04 centres de correction.

La sûreté de la wilaya va dans ce cadre, mobiliser tous ces moyens humains et matériels dans les centres d’examen et de correction avant, avant et après l’examen.

Ce dispositif sécuritaire sera composé d’éléments en civil et en uniforme des différents services comme la sûreté publique, la police judiciaire, les sûretés urbaines et de daïras avec la mobilisation également, de patrouilles pédestres et mobiles pour réguler la circulation sur les axes routiers proches des centres d’examen qui seront renforcés par des policiers sur motos pour intervenir en cas d’encombrement de la circulation.

Ce dispositif s’effectuera également en coordination avec la salle des opérations qui gère les caméras de surveillance.

Notons que les policiers auront d’autres missions comme la sécurisation du transport des feuilles d’examen et l’intérieur et l’extérieur des centres d’examen et veiller à l’interdiction de stationnement des véhicules dans l’objectif d’assurer toutes les bonnes conditions aux candidats.

Fethi Mohamed