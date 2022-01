<span style='text-decoration: underline;'>FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS</span>:<br><span style='color:red;'>9197 nouvelles places pédagogiques pour la rentrée de la session de février</span>

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran offre pour la rentrée de la session de février 2022 quelque 9197 nouvelles places pédagogiques.

Pour varier ,développer et améliorer les offres en matière de spécialités, il est prévu concernant ce secteur l’ouverture de l’institut national de Belgaid et du centre de Mers El Hadjadj en attendant l’accomplissement de quelques formalités. L’opération des inscriptions est en cours et s’étalera jusqu’au 17 du mois de février pour permettre à un grand nombre de personnes d’avoir la possibilité de s’inscrire pour suivre des formations surtout ceux qui s’intéressent à ces branches en choisissant celle qu’elles préfèrent selon le niveau d’études et les conditions exigées pour pouvoir par la suite exercer un métier à la fin du cursus .Ces services invitent les jeunes à se rapprocher des centres et des instituts qui relèvent du secteur pour plus d’informations et des détails sur les spécialités existantes et les innovations introduites .Notons que plusieurs étapes concernant les préparatifs de cette rentrée se dérouleront durant le mois de février, les journées des 20 et 21 seront consacrées pour l’orientation , le 24 pour la délibération des résultats des inscriptions. La rentrée est prévue pour le 27 février.

Bekhaouda Samira