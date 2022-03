<span style='text-decoration: underline;'>Industrie</span>:<br><span style='color:red;'>924 projets en attente d’entrée en exploitation</span>

Le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie, Abdelaziz Guend a indiqué hier que 924 projets d’investissement sont achevés mais ils ne sont pas encore entrés en exploitation.

Lors de son passage, hier, à la Radio chaîne I, Le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie a indiqué qu’une commission conjointe récemment installée oeuvre à lever tous les obstacles sur tous les projets pouvant créer plus de 63 000 postes. Ainsi, il a souligné dans ce sens qu’un plan d’action a été préparé comprenant une étude des différents problèmes rencontrés par les opérateurs économiques. Les acteurs du secteur industriel et la recherche de solutions pratiques rapidement sont également concernés selon l’intervenant.

Pour M. Guend, les problèmes les plus importants qui ont été recensés sont principalement liés à l’existence de certains projets d’investissement qui n’ont pas vu le jour pour diverses raisons. D’ailleurs, indique encore l’hôte de la radio nationale, une commission a été mise en place au niveau du ministère de l’Industrie qui comprenait 10 secteurs ministériels concernés par le problème pour lever les restrictions sur les projets bloqués. « Toutes les deux semaines, la liste de tous les projets concernés par le processus est mise à jour, que ce soit des projets à l’arrêt, ceux dont les obstacles ont été levés, ou ceux qui sont entrés en exploitation», explique l’invité de la radio nationale, expliquant que 924 projets d’investissement qui ont été achevés ne sont pas entrés en exploitation. Dans le même sillage, M. Guend a souligné que les projets ayant bénéficié des licences d’exploitation s’élève à 573 projets, tandis que les projets entrés en phase d’exploitation s’élèvent à 433 projets.

Noreddine Oumessaoud