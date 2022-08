<span style='text-decoration: underline;'>CNAS</span>:<br><span style='color:red;'>944149 assurés sociaux enregistrés et 26629 cartes chiffa établies</span>

La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), a enregistré durant la période qui s’étale de janvier au 31 juillet de l’année en cours, 944149 assurés sociaux au niveau des centres de paiement de la wilaya d’Oran.

133683 sont affiliés au centre de Benarbiya El Houwari de Gambetta dont le nombre est le plus élevé par rapport aux autres centres vu qu’il y’a une forte population dans les quartiers de la région Est. Par contre au niveau de celui de la commune de Misserghine le nombre est le plus bas avec 13037 assurés sociaux. D’autre part, la CNAS d’Oran oeuvre pour faire connaitre les avantages et les droits des assurés sociaux et que l’employé doit être déclaré dans un délai de dix jours à compter de son embauche , et l’employeur doit présenter une déclaration annuelle des salaires et traitements aux services de la sécurité sociale, dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile. L’assuré social bénéficie également de plusieurs avantages dont les plus importants sont : paiements en espèces , indemnisation pour les analyses et les radiographies ,l’assurance maladie ,l’assurance invalidité ,indemnisation des accidents du travail ,l’ assurance maternité ,l’assurance décès «capital indemnité ». Par ailleurs, les services de la CNAS ont participé en coordination avec ceux de la direction de wilaya des moudjahidines aux manifestations commémoratives de la journée nationale des moudjahidines célébrée le 20 août de chaque année .A cet effet, l’association sociale El Kawtare a organisé une rencontre sur l’histoire de ces évènements au niveau du siège des moudjahidines où un groupe de fils de chouhadas et de moudjahidines ont été honorés. lls ont également participé aux activités organisées par la wilaya , qui ont vu la réinhumation des ossements des martyrs au cimetière de Sidi Ghalem à la commune de Tafraoui , en présence des autorités locales et des représentants de la société civile.

Bekhaouda Samira