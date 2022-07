<span style='text-decoration: underline;'>Préinscriptions universitaires</span>:<br><span style='color:red;'>94,51 % des nouveaux bacheliers inscrits</span>

Sur un total de 345.382 nouveaux bacheliers, 326.406 ont effectué leurs préinscriptions en ligne, soit 94,51%, un taux appelé à augmenter après expiration du délai de confirmation des préinscriptions.

Un total de 326.406 étudiants, soit 94,51% nouveaux bacheliers (session juin 2022) ont effectué leurs préinscriptions via le portail électronique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dédié à cet effet, a indiqué hier le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

A rappeler que les préinscriptions des nouveaux bacheliers (baccalauréat 2022) se sont déroulées du 21 au 24 juillet dernier via le portail dédié à cet effet. Ainsi, le nouveau bachelier peut effectuer sa préinscription, en remplissant sa fiche de vœux en ligne à l’adresse https://www.orientation-esi.dz, avait indiqué le ministère.

Le bachelier doit, en outre, remplir sa fiche de vœux par ordre décroissant (entre 6 et 10 choix au maximum) et imprimer la liste des filières auxquelles il ouvre droit, a souligné le ministère. Au moins 2 parcours de formation de licence à inscription locale ou régionale assurés par un établissement universitaire doivent y figurer, selon le ministère.

Une fois ces démarches effectuées, le bachelier devra valider sa préinscription en ligne du 25 au 26 juillet, avec la possibilité de modifier la précédente fiche de vœux, a fait savoir le ministère précisant que, dans ce cas, c’est la deuxième fiche de vœux qui sera prise en compte dans l’orientation de l’étudiant.

Les résultats d’affectation seront mis en ligne le 03 août 2022 et les tests concernant les candidats affectés dans les écoles supérieures des enseignants se tiendront du 4 au 8 août 2022, le bachelier devant se présenter à l’établissement d’orientation pour passer le test oral.

Quant à l’inscription définitive au niveau de ces écoles, elle est soumise à la condition d’âge fixé à 24 ans au maximum au 31 décembre 2022 et au résultat du test oral, selon la même source. En cas d’échec au test, il sera automatiquement orienté vers le choix suivant mentionné dans la fiche de vœux, qui n’est pas soumis à un test oral et qui remplit la condition de la moyenne minimale d’accès à ce choix.

Pour les bacheliers n’ayant obtenu aucun de leurs choix, il leur est proposé une deuxième préinscription, du 4 au 6 août prochain, en remplissant une autre fiche de vœux par ordre décroissant. La fiche doit contenir 6 choix, dont 2 obligatoirement dans les cursus de licence à inscription locale ou régionale. La date limite pour effectuer cette opération est fixée au 6 août 2022, sachant que l’annonce des résultats se fera le 11 du même mois au soir.

Une fois informé de son orientation, le nouvel étudiant doit confirmer son inscription définitive en ligne à l’adresse https://progres.mesrs.dz/webetu, du 5 au 8 septembre 2022. Une copie originale du relevé de notes du baccalauréat doit être déposée ultérieurement au niveau de l’établissement d’orientation.

Noreddine Oumessaoud