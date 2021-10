<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'></span>

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la sûreté de wilaya de Relizane ont démantelé un bande de quartier composée de 12 éléments activant à Mazouna, a-t-on appris vendredi, de ce corps sécuritaire.

L’opération a été menée récemment suite à des informations faisant état des agissements de cette bande constituée de repris de justice à l’origine de troubles à l’ordre public, d’affrontement à l’arme blanche et de trafic de stupéfiants au niveau de plusieurs quartiers de Mazouna. Les éléments de la BRI, en collaboration avec ceux des services de la police judiciaire, ont pu arrêter ces éléments et saisir au niveau de leurs domiciles un fusil de chasse, plusieurs armes blanches dont des épées et une bombe lacrymogène, utilisées pour terroriser leurs victimes. Les policiers ont également saisi 729 comprimés de psychotropes, des flacons de produits anesthésiants, une quantité de drogue, 225 unités de boissons alcoolisées ainsi qu’un montant de 470.000 DA représentant des revenus de leurs activités illicites. Les mis en cause ont été poursuivis pour constitution d’un gang de quartier, de troubles à l’ordre pu et trafic de stupéfiants de psychotropes et de boissons alcoolisées. Ils seront présentés devant la justice, a-t-on indiqué.