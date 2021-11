<span style='text-decoration: underline;'>Classement Fifa</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie perd deux places (32ème)</span>

L’équipe algérienne de football, a perdu deux places (32e), au dernier classement mondial de la Fédération internationale de football (Fifa), publié vendredi par l’instance mondiale sur son site officiel.

Au plan continental, l’Algérie a préservé son quatrième rang, derrière le Sénégal (20e, inchangé), le Maroc (28e, +1), et la Tunisie (29e, +1), mais devance le Nigeria (26e, inchangé).

Les autres sélections qui complètent le Top 10 africain sont: l’Egypte (45e, -1), le Cameroun (50e, +4), le Ghana (52e, inchangé), le Mali (52e, inchangé), et la Côte d’Ivoire (56e, -5). De ce fait, l’équipe nationale est assurée de faire partie du chapeau N.1, lors du tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar, composé également du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, et du Nigeria.

Le chapeau N.2 est composé de l’Egypte, du Cameroun, du Ghana, du Mali, et de la RD Congo, qui a progressé de 3 places pour occuper le 64e rang. Les trois prochains adversaires des «Verts» au premier tour de la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier – 6 février) : la Côte d’Ivoire, Sierra-Leone, et la Guinée équatoriale, sont logées respectivement à la 56e (-5), 108e (-1), et 114e place (+12). Dans le haut du classement, la Belgique est assurée de terminer 2021 en tête, devant le Brésil et la France. Cela fait depuis 2018 que la sélection de Kevin de Bruyne et Eden Hazard (1.828,45 pts) clôture l’année civile à la première place. Mais la «Seleçao» (1.826,35 pts) n’a pas été loin de doubler au finish les Belges, sauvés par le match nul face à l’Argentine des Brésiliens (0-0), les privant des derniers points nécessaires. Les Français, qui ont validé en novembre leur ticket pour le Mondial-2022, se maintiennent dans la roue du duo de tête, avec 1786,15 points. Les équipes du top 10 restent inchangées, à l’exception des Pays-Bas qui ont profité de la méforme du Mexique, battu deux fois, pour prendre la 10e place. L’Italie recule au sixième rang (-2 places), après avoir terminé deuxième derrière la Suisse de son groupe des éliminatoires pour la Coupe du monde, ce qui contraint la «Nazionale» à passer par des barrages. 145 matches internationaux ont été disputés en novembre. Le prochain classement sera publié le 23 décembre 2021.