<span style='text-decoration: underline;'>Deux réseaux de narcotrafiquants neutralisés par la police d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>9750 comprimés de Rivotril, 26 kg de kif traité et 556 millions saisis</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention BRI relevant du service de la police judiciaire d’Oran ont réussi une belle prise, en mettant la main sur une quantité de psychotropes estimée à 9750 comprimés de marque «Rivotril 2 mg», ainsi que 26 kg de kif traité de résine de cannabis.

En effet, 15 personnes âgées entre 25 et 45 ans ont été arrêtés par les éléments de la police lors de deux opérations, qui ont été soldées par la saisie de la somme de 556 millions de centimes, 23 téléphones portables, et 8 voitures, utilisés dans le transport et la marchandise.

Agissant sur des renseignements faisant état de l’existence des narcotrafiquants, activant dans le trafic national et international des stupéfiants, des enquêtes ont été ouvertes par les éléments de la B.R.I.

Les investigations ont conduit à l’interpellation des membres de ces deux réseaux localisés à Oran et Tlemcen. Neuf individus âgés entre 25 et 45 ans ont été interpelés lors de la première opération. Munis d’un mandat de perquisition, les policiers ont saisi près de 25 kg de kif traité de résine de cannabis, une somme d’argent estimée à 269 millions de centimes, 13 téléphones portables, ainsi que 4 voitures de différentes marques, utilisés dans le transport et le chargement de la marchandise.

Le deuxième réseau est composé de six personnes âgées entre 25 et 45 ans dont des repris de justice. Munis de mandat de perquisition, ainsi que d’un mandat d’extension de compétence, les enquêteurs ont saisi 9750 comprimés de psychotropes de marque «Rivotril 2 mg». L’opération a été soldée ainsi par la saisie de quatre véhicules de plusieurs types, ainsi que de 10 téléphones portables et la somme de 287 millions de centimes, représentant les revenus de la commercialisation des stupéfiants. Signalons que les 15 individus, membres de ces deux réseaux de narcotrafiquants seront présentés devant le parquet pour répondre des chefs d’inculpation de commercialisation illégale de stupéfiants, trafic international de drogue, appartenance à une bande criminelle organisée, atteinte à l’économie nationale, atteinte à la santé publique et blanchiment d’argent.

Fériel B.