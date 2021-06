<span style='text-decoration: underline;'>Plus de 731.000 candidats au Bac attendus aujourd’hui</span>:<br><span style='color:red;'>A la conquête du sésame de tous les revers</span>

Pour donner un aperçu sur l’importance de cette opération annuelle à laquelle l’ensemble des familles algériennes attache une importance particulière, on retiendra les chiffres de l’Office national des examens et concours (ONEC), qui rapporte le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20 au 24 juin courant, à 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés.

C’est le grand jour pour plus de 731 milles candidats aux épreuves de baccalauréat. Intervenu dans un contexte sanitaire exceptionnel pour la deuxième année consécutive, le baccalauréat de cette année est donc, de fait, un peu spécial. Une saison scolaire écourtée pour tout le monde, le stress des interruptions de cours pour nombre de classes en raison de détection de cas de Covid-19 et les grèves qui ont secoué certaines wilayas, dont Oran, apportent autant d’éléments qui font de l’édition 2021 du baccalauréat un moment particulier où le seul facteur pédagogique n’expliquera pas les résultats et encore moins le taux de réussite.

Cela sur l’environnement où ont évolué les candidats. Pour ce qui concerne ces derniers, on retiendra la grande majorité des scolarisés, dont une bonne partie passe cet examen pour la première fois. Une épreuve grandeur nature de responsabilisation de l’individu face à son avenir et une expérience inédite attend les centaines de milliers de lycéens, qui examineront dans les 2.528 centres répartis sur tout le territoire national. Pour donner un aperçu sur l’importance de cette opération annuelle à laquelle l’ensemble des familles algériennes attache une importance particulière, on retiendra les chiffres de l’Office national des examens et concours (ONEC), qui rapporte le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20 au 24 juin courant, à 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079 filles). Le nombre supérieur de filles scolarisées qui parviennent à la phase du bac traduit un phénomène sociétal qui trouvera sa conséquence dans le fonctionnement de la société aux prochaines générations.

Outre ce constat que tous les observateurs de la scène éducative font chaque année, l’ONEC met en évidence dans sa fiche technique les 5.084 détenus qui se présenteront aux épreuves du baccalauréat. Cette année est, on ne peut, exceptionnelle puisque la hausse est de 59% par rapport à la précédente session. Il s’agit de 4.977 détenus et de 107 détenues répartis à travers 47 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale comme centres d’examen. «Les copies seront compostées au niveau de 18 centres de regroupement et compostage avant de les répartir sur 87 centres de correction», précise la même source.

En plus du protocole sanitaire qui a mobilisé les fonctionnaires du ministère de l’Education nationale, on souligne également le traditionnel déploiement des gendarmes et des policiers à travers l’ensemble des centres d’examen. Ainsi, le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial à travers l’ensemble du territoire national pour sécuriser les périmètres de tous les établissements scolaires situés dans son territoire de compétence. Des brigades de protection des mineurs seront également mobilisées à proximité des centres d’examen pour accompagner et sensibiliser les candidats dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle induite par la pandémie de Covid-19 qui exige l’application du protocole sanitaire mis en place par les pouvoirs publics.

Pour sa part, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mobilisé près de 15.000 policiers pour la sécurisation des examens du baccalauréat. Dans le cadre des mesures prises pour sécuriser les examens de fin de cycle, la DGSN a mobilisé 14.946 policiers pour sécuriser les examens du baccalauréat, qui seront répartis sur 2.127 centres d’examens au niveau national, 86 centres de correction, 82 centres de collecte et deux imprimeries. La DGSN a invité, à cet égard, les usagers de la route et les parents d’élèves devant accompagner leurs enfants aux centres d’examens «à se conformer au code de la route, à respecter les règles de bonne conduite et à éviter le stationnement anarchique devant les centres d’examens».

La Protection civile a mis en place un dispositif de prévention et de sécurisation en prévision des examens scolaires de fin d’année 2020-2021. Dans le cadre de ce dispositif, les services techniques de prévention de la Direction générale de la Protection civile ont effectué

plusieurs visites au niveau de l’ensemble des établissements scolaires et centres d’examens réquisitionnés, pour veiller au respect des mesures de prévention et de sécurité liées à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Autant dire que l’Etat a mis le paquet pour garantir un maximum de sérénité aux candidats. Il leur reste de créer la surprise en faisant mieux que l’année dernière, en matière de taux réussite. Ce dernier avait atteint 55,30%.

Nadera Belkacemi