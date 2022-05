<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbès – CR Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>A l’avantage des visiteurs</span>

Enfin, le rideau de cette saison humiliante pour le club phare de la Mekerra va tomber aujourd’hui avec cette ultime journée de la nationale deux, groupe centre ouest.

Les belabbésiens vont accueillir le voisin Témouchent dans une confrontation qui s’annonce d’or et déjà à l’avantage du CR Témouchent. Ce dernier n’a pas d’autre choix que de réussir les trois points tout en ayant un mince espoir de voir son rival, le MC El Bayadh faire un faux pas à domicile face au MC Saïda. Sans attendre un miracle, les Témouchentois partent favoris contre l’USMBA . Le CRT renferme cette saison dans ses rangs deux anciens joueurs qui ont gagné la coupe d’Algérie avec l’USMBA, à savoir les Ben Abderrahmane et Metref. Cette joute USMBA – CRT sera dirigée par l’arbitre Zouaoui qui sera assisté par les Zemmit et Sakhraoui.

B. Didéne