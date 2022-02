A quand le sursaut pour un véritable changement..

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag a affirmé jeudi dernier que toutes les conditions nécessaires à la réussite de la 19ème édition des jeux méditerranéens sont réunies et que désormais «la balle est dans le camp des fédérations». Le ministre, qui présidait les travaux d’une journée d’étude consacrée à l’évaluation des préparatifs du grand événement sportif, a indiqué que son département a facilité les déplacements des équipes nationales pour des stages de préparation des athlètes «dans les pays qui excellent dans une discipline sportive», comme c’est le cas pour les boxeurs algériens qui se sont déplacés à Cuba». «Nous sommes toujours à l’écoute des fédérations sportives, a souligné le ministre, afin de cerner et résoudre les problèmes et les lacunes pour que nous soyons au rendez-vous». «Il s’agit, a-t-il dit, de corriger les erreurs commises lors de la préparation des athlètes aux JO de Tokyo 2020… afin d’éviter un autre échec «. Tout en applaudissant à ces déclarations enthousiastes, des observateurs avertis ont néanmoins réagi sur les réseaux sociaux, pointant du doigt le manque de détails et de transparence qui entoure bon nombre d’actions engagées ou en cours de finalisation.

Il s’agit notamment des délais d’achèvement des travaux de finition dans trois grandes infrastructures concernées par les compétitions et de l’installation du matériel et des équipements devant faire l’objet de passation de marchés entre les fournisseurs et le Comité d’organisation. Depuis le dernier changement de la composante humaine au sein du COJM, et l’installation de Aziz Derouaz aux commandes, beaucoup n’hésitent pas à dire que le programme d’action est pris en charge avec plus de rigueur et de célérité. Mais cela n’exclut pas certaines critiques et polémiques portées par les mauvaises langues locales, déçues ou frustrées face à la mise à l’écart de certains cadres et experts oranais jugés en mesure d’apporter leur expertise dans les différents registres des préparatifs des prochains jeux méditerranéens, notamment en matière d’animation, de communication et de promotion de cet événement sportif régional. Sur le site officiel du Comité d’Organisation, bon nombre de citoyens déplorent des insuffisances et des inepties dans la présumée présentation de la ville et de son patrimoine. A moins de cinq mois de l’ouverture des jeux, rien de bien visible dans le décor urbain ne vient rappeler aux Oranais et aux visiteurs que la ville s’apprête à accueillir un événement important. C’est au contraire la dégradation, la saleté et la clochardisation du cadre urbain au centre-ville et à travers les quartiers qui forge une ambiance de morosité et de lassitude collective. Vivement un sursaut pour un véritable changement…

Par S.Benali