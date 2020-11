Avec un bilan quotidien de plusieurs milliers d’hospitalisation de malades atteints de la Covid-19 et des dizaines de morts comptabilisés chaque jour, le Maroc n’a pas trouvé meilleure stratégie pour détourner l’attention de la population que de briser l’accord de cessez-le-feu avec le Sahara Occidental. Pareille démarche en ces temps de double crise sanitaire et économique frise l’indécence et constitue une insulte à l’humanisme. Et pour cause, en espérant créer une situation d’escalade à sa frontière, Rabat n’est certainement pas sans savoir que cela implique des dépenses en centaines de millions de dollars pour l’effort militaire. Il doit savoir que les Sahraouis ne se laisseront pas faire. Ils défendront leur territoire avec une grande détermination. La question qui se pose est de savoir ce qu’en tirera un Maroc exsangue financièrement, totalement sous le contrôle de narcotrafiquants et dépassé sur le plan sanitaire. Les «esprits malins» au sein du Palais royal diraient que les centaines de millions de dollars de dépenses militaires cimenteront la société. Il ne sera plus question au Maroc de pandémie ou d’endettement extérieur, mais d’union sacré pour la patrie. C’est peut-être ce qu’espère Mohamed VI pour passer la phase plus que difficile que traverse son pays.

Il y a cette explication, mais il y a également une autre, à savoir que l’effort de guerre sera supporté par des puissances étrangères, dont l’intérêt est justement d’ouvrir un front dans cette région du Maghreb. Les bénéfices qu’en tire le roi sont évidents. Il est des alliances «mortifères» pour les peuples, mais qui protègent les monarques.

Ainsi, à l’effervescence que vit la région de l’Afrique du nord et du Sahel, le Maroc et ses alliés en ajoutent un autre motif pour l’explosion d’une région, actuellement au bord du précipice. Même si l’évolution positive dans le dossier libyen apporte quelques satisfactions, la résurgence de la violence entre le Maroc et le Sahara occidental replongera la région dans l’incertitude totale, avec son lot de morts et d’instabilité. Face à cette agression caractérisée, les amis de la République arabe sahraouie démocratique tentent d’attirer l’attention des instances internationales sur ce très grave et nième manquement aux règles internationales par le Maroc.

Voilà donc un peuple qui est dans son droit, mais dont on a ravi la liberté et l’indépendance et qui tente pacifiquement de reprendre ce qui lui appartient de droit, ignoré par les grands de ce monde. Il aurait fallu peut être que les jeunes Sahraouis reprennent les armes tuent des Marocains pour que la communauté internationale se penche sérieusement sur leur problème. Ce serait le pire des scénarios et c’est ce dont rêvent le Maroc et ses alliés.

Par Nabil.G