A quoi sert un comité d’organisation ?

« Honnêtement, j’ai des appréhensions quant à un éventuel retard dans l’achèvement de la réalisation des infrastructures sportives dédiées aux jeux méditerranéens et à leur livraison dans les délais fixés… ». Cette déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag lors d’une conférence tenue dimanche dernier au centre de presse au complexe olympique «Mohamed Boudiaf» semble, pour une fois, bien éloignée de la langue de bois et des discours élogieux et sans fondements tenus par les responsables du secteur sportif à chaque occasion. Soulignant que le Gouvernement accordait une grande priorité à cet événement méditerranéen, le ministre en charge du secteur a eu le mérite d’exprimer, avec une rare sincérité, ce que bon nombres d’acteurs impliqués n’osent pas toujours dire à haute voix.

La livraison des infrastructures sportives devant abriter les jeux méditerranéens de 2022 à Oran (du 25 juin au 5 juillet 2022) aurait dû avoir lieu, en toute logique, bien avant la date d’ouverture initialement prévue en Juin 2021. L’argument de l’épidémie du Covid 19 servant à justifier les retards ne tient pas forcément la route, car on sait que la plupart des opérations d’aménagement des infrastructures ont été pénalisées par des contraintes et insuffisances toujours liées aux lourdeurs de l’appareil bureaucratique et au laxisme ambiant. « Si nous accélérons la cadence des travaux, nous serons prêts… Il ne sera, certainement, pas question d’un retrait de l’organisation des jeux », a expliqué le ministre de la Jeunesse et des Sports se voulant, malgré tout, quelque peu rassurant. Mais selon un observateur averti, proche de ces dossiers, même si les infrastructures en cours de finition connaissent des taux d’avancement jugés appréciables au niveau du complexe olympique d’Oran, certains travaux de finition et d’installation d’équipements restent encore pénalisés et bloqués par des contraintes techniques et des aléas bureaucratiques avec la Société chinoise de réalisation et ses principaux sous-traitants. A neuf mois à peine de la date d’ouverture de ces 19ème J.M, le premier responsable du secteur des sports insiste encore sur ce qu’il a qualifié de « priorité capitale », à savoir « le parachèvement des projets et le lancement de la préparation sérieuse des jeux dans leur aspect sportif ». Les mauvaises langues locales s’en donnent à coeur joie en s’interrogeant sur l’emploi du temps et le programme d’activité de tous les membres du comité d’organisation des J.M mis en place depuis déjà bien longtemps…

Par S.Benali