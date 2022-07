<span style='text-decoration: underline;'>TOURISME</span>:<br><span style='color:red;'>A-t-on abandonné la piste du camping familial ?</span>

Un ex-ministre du Tourisme, avait lors d’une visite de travail dans la wilaya d’Oran, déclaré lors d’un point de presse devant les journalistes, qu’il faisait de la promotion du tourisme de masse via la promotion du camping familial, son cheval de bataille.

Cet ancien ministre qui inaugurait à l’occasion, la nou velle saison estivale au niveau de la plage « Les Dunes » de Cap Falcon relevant de la commune d’Aïn El Türck, avait même exhorté les maires des communes balnéaires à veiller à l’application des recommandations ministérielles allant dans le sens de la facilitation administrative aux jeunes promoteurs investissant dans le domaine.

Ce même ministre considérait, que le choix d’un tel segment d’activité s’inscrivait droitement dans le cadre de la promotion du tourisme en général, dans la mesure où, cela permettait à une large frange de la population d’accéder à des vacances en bord de mer notamment, à des tarifs peu onéreux et à développer chez les jeunes le sens de la vie en communauté.

L’assurance de l’aboutissement d’un tel projet, avait de quoi ravir les quelques promoteurs présents lors de cette conférence de presse du ministre auprès duquel ils s‘étaient engagés à procéder, pour ceux qui n’étaient pas totalement prêts, à effectuer les aménagements nécessaires afin de mettre dans les délais impartis leurs campings familiaux au service des estivants.

Ainsi de nombreuses familles et de nombreux jeunes issus des différentes wilayas du pays, ont pu cette année, découvrir et profiter surtout des bienfaits d’un séjour en camping familial, qui ne ressemblait à aucun autre.

Sauf que, comme dans le cas de l’extinction d’une espèce humaine ou animale, plus aucun camping familial ne rouvrira ses portes l’année qui suivit à la corniche oranaise, alors que de gros investissements financiers avaient été consentis par de jeunes promoteurs, soit pour un litige juridique avec une APC à l’exemple de celle d’El Ançor ou avec une tierce personne, à l’instar du cas du camping des Dunes de Cap Falcon.

L’avènement de la pandémie, au demeurant inattendue, enterrera à jamais ce dossier. Ainsi, tronqués de ce mode de séjour en bord de mer, qui rime avec ambiance et convivialité et surtout, prix accessible pour une grande majorité de la population aux revenus limités, les familles désirant se payer des vacances sont soit contraintes d’abandonner leur rêve, soit de grever le budget familial, en optant pour des locations chez les particuliers ou dans des hôtels ou encore des résidences.

Dans de nombreux pays étrangers, une grande majorité sondés justifient le choix «camping» en invoquant le très bon rapport qualitéprix. Autre qualité particulièrement appréciée: la convivialité. Le camping, c’est l’occasion de faire des rencontres.

En famille ou entre amis, pétanque, barbecue et farniente sont souvent de la partie. Mais c’est surtout un excellent moyen de tisser des relations sociales entre jeunes.

Karim Bennacef