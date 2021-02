<span style='text-decoration: underline;'>CLUB SPORTIF AMATEUR MARATHON ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Abadia Mohamed Amine réélu</span>

Une grande animation a régné ce jeudi au centre culturel de la maison de jeunes de la DJS, El Barki. Et ainsi, après l’assemblée générale pour les bilans, ce fut au tour de passer ce jeudi à l’élection du président et du bureau du comité, et l’élection s’est déroulée parfaitement, où l’on notait la présence de l’ancien champion du Marathon algérien et africain qui se CLUB SPORTIF AMATEUR MARATHON ORAN Abadia Mohamed Amine réélu présentait pour un nouveau mandat.

M. Abaidia Mohamed Amin fut reconduit logiquement était donné que c’est un grand organisateur, animateur et surtout ancien athlète dans ce domaine, donc il ne peut que donner plus dans ce domaine. Ainsi, l’élection s’est déroulée dans une ambiance familiale. Le bureau a été également désigné où l’on note la présence de Smain Khaled- Kenniche Nadia –Abadia Mustapha-Benzerga Meriem –Ouali Abdelouafi –Abaidia Hakim et Hoceini Fethi. Et après les résultats, les félicitations et une collation avec gâteau traditionnel, couscous au miel – M’Samen –Thé et café ont clôturé cette rencontre. Et le travail semble avoir commencé pour cette association puisqu’ils doivent participer à un marathon de Tlemcen ce vendredi. A cette occasion, on souhaite beaucoup de succès au président et au nouveau bureau.

Adda.B