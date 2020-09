<span style='text-decoration: underline;'>AG élective du COA </span>:<br><span style='color:red;'>Abderrahamne Hammad nouveau président de l’instance olympique</span>

Abderrahmane Hammd a été élu nouveau président du Comité olympique et sportif algérien (COA), samedi à l’issue de l’assemblée générale élective (AGE), tenue au siège de l’instance olympique à Be Aknoun Alger.

Le nouveau président du COA a récolté 105 voix, soit 60 voix des fédérations olympiques qui possèdent chacune quatre voix et 45 voix des fédérations non olympiques qui possèdent une seule voix chacune. De leur côté, Mabrouk Kerboua a récolté 32 voix (24 voix des fédérations olympiques), alors que Soumia Fergani a récolté 5 voix (4 voix des fédérations olympiques). Les travaux de l’AG élective du COA se sont déroulés en présence de 80 membres sur les 90 que compte l’assemblée générale dont 22 fédérations olympiques. Plusieurs fois champions d’Afrique et médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney, Hammad qui est élu pour gérer le reste du mandat olympique (2017-2020), succède à Mustapha Berraf qui avait démissionné de la présidence le mois de mai dernier.

Trois candidats étaient en lice : Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney, Soumia Fergani, ex-députée à l’Assemblée populaire nationale (APN) et première arbitre internationale de football et Mabrouk Kerboua, ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

De son côté, Sid-Ali Lebib, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-président du COA, avait annoncé son retrait juste avant le début des travaux dans lettre adressée au secrétariat général du COA. Il est à rappeler qu’après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l’instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer la prochaine assemblée générale élective.