<span style='text-decoration: underline;'>En remplacement de Youcef Azzouza</span>:<br><span style='color:red;'>Abderrazak Sebkak installé à la tête de l’Office national du Pèlerinage et de la Omra</span>

Le nouveau Directeur général de l’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Abderrezak Sebkak, a été installé dimanche, au siège du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, dans ses fonctions en remplacement de M. Youcef Azzouza.

A cette occasion, le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmahdi a indiqué que cette installation s’inscrivait dans le cadre de la promotion des performances de l’Office, mettant en avant «la compétence et l’expérience scientifique» du nouveau DG. Par ailleurs, M. Belmahdi a adressé ses remerciements à M. Azzouza eu égard «aux efforts qu’il a déployés pour moderniser l’ONPO, notamment avec le lancement de la plateforme électronique». Pour sa part, M. Sebkak a présenté sa gratitude aux pouvoirs publics pour la confiance placée en sa personne, s’engageant par la même à s’employer à «optimiser le rendement et à encourager le travail institutionnel en vue d’offrir aux pèlerins une meilleure prestation de service». A noter que M. Sebkak avait occupé le poste de directeur de la Coopération au ministère des Affaires religieuses, et cadre au sein de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC).