<span style='text-decoration: underline;'>CR Belouizdad</span>:<br><span style='color:red;'>Abrouk nouveau président du Conseil d’administration</span>

L’ancien gardien de but international Mohamed Abrouk est devenu le nouveau président du Conseil d’administration de la SSPA/CR Belouizdad, en remplacement d’Amara Charaf-Eddine, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football mardi.

«Les membres du Conseil d’administration du CRB ont désigné l’ancien gardien de but du CRB Mohamed Abrouk, en tant que nouveau président du Conseil d’administration, en remplacement d’Amara Charaf-Eddine», a indiqué le Chabab sur sa page officielle Facebook. Abrouk (75 ans) succède à Charaf-Eddine, élu le 15 avril dernier à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), en remplacement de Kheïreddine Zetchi, qui a décidé de ne pas briguer un second mandat. Selon les règlements en vigueur (décret exécutif N. 21-60 du 8 février 2021), Charaf-Eddine ne pouvait cumuler les deux fonctions. Natif de Belouizdad, Abrouk avait porté le maillot de l’équipe nationale à 19 reprises, entre 1967 et 1973. Il avait pris part notamment à la Coupe d’Afrique des nations CAN-1968, disputée en Ethiopie.

La nomination de Mohamed Abrouk intervient un mois et demi après celle de Hocine Yahi, désigné en tant que directeur sportif, en remplacement de Taoufik Korichi, démissionnaire.

Engagé en 1/4 de finale de la Ligue des champions, le CRB s’est imposé lors de la première manche disputée à domicile face aux Tunisiens de l’ES Tunis (2-0). Le match retour se jouera samedi prochain au stade Radès.