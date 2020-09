Les choses semblent s’accélérer dans le domaine économique où les rencontres et les réunions se succèdent à un rythme soutenu. Ainsi et après deux conseils des ministres consacrés à la relance économique, deux autres rencontres gouvernementales, présidées par le Premier ministre, ont eu lieu en l’espace de 48 heures, et toutes les deux consacrées elles aussi au même thème. Il faut dire que le temps presse après le grand retard pris du fait de la crise sanitaire. Tous les secteurs seront soumis à une nouvelle vision économique qui se veut la plus débarrassée possible de l’omniprésence de la dépendance des hydrocarbures. Il faut rappeler à ce sujet que le vrai coup de starter à été concrètement donné il y a quelques deux semaines de cela, avec la grande messe de l’économie organisée les 18 et 19 août dernier à Alger sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Une rencontre qui a vu la participation, au côté des membres du gouvernement, des partenaires sociaux et économiques, ainsi que d’éminents experts économiques algériens activant à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Ce fut ainsi l’occasion d’une large concertation autour de ce plan qui a permis de sortir avec des recommandations et des conclusions qui ont fini par ficeler ce grand dossier, qui déterminera l’avenir économique mais aussi social et financier du pays. L’enchaînement des réunions autour de ce plan indique l’urgence qui s’impose désormais à l’exécutif, qui met les bouchées doubles pour encore affiner les détails et les étapes de la mise en place de ce plan de relance. D’ailleurs, lors de la réunion du gouvernement autour du Premier ministre ce mercredi, on a appris que ce plan sera articulé en trois étapes dans sa mise en oeuvre. Des mesures urgentes à mettre en oeuvre avant la fin de l’année 2020, des mesures de court terme pour l’année 2021, et enfin des mesures de moyen terme dont la mise en oeuvre devra intervenir durant la période de 2022-2024. Bien sûr, ce grand chantier n’a rien d’une sinécure et nécessite un travail colossal en amont et en aval pour faire sauter tous les verrous des multiples blocages qui ont caractérisé et pénalisé la machine économique nationale jusque là. En somme le pays s’engage dans un virage à 180°, qui coupe de manière totale, et espérons définitive, avec le modèle de gestion économique que l’on a connu jusque là, et qui était surtout basé sur la seule rente tirée des dividendes des hydrocarbures.

Par Abdelmadjid Blidi