<span style='text-decoration: underline;'>«Algeria Digital Conference»</span>:<br><span style='color:red;'>Accélérer la transformation numérique en Algérie</span>

La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC) et le Syndicat National du Patronat Citoyen du Numérique (SNPCN) ont organisé hier à Alger, la 1ère édition de « Algeria Digital Conférence », sous le thème « Le numérique : Levier de croissance et de compétitivité »

En effet, l’objectif de cette rencontre est de réunir les acteurs de ce secteur, d’échanger et de se concerter autour des thématiques permettant de réussir et d’accélérer la transformation numérique en Algérie.

Lors de son intervention, le président de la CAPC, Sami Agli a indiqué que cette conférence se veut une “contribution de notre part, qui intervient à une étape importante dans le processus de développement et de la mise en œuvre de la stratégie national du secteur de la numérisation dont l’impact est tellement important de par son caractère transversal par excellence”, soulignant que “le défi pour notre pays est celui de réussir sa diversification économique en l’inscrivant de plain-pied dans les économies de demain celles de l’après pétrole. Cette diversification doit cibler à réduire la forte propension à l’importation, conquérir des marchés à l’export et encourager l’investissement national productif”.

Au-delà de la mobilisation des acteurs et des moyens, explique M. Agli, cette perspective requiert des réformes audacieuses et une ouverture plus affirmée de notre économie afin de l’amarrer aux standards internationaux. “Dans une ascension fulgurante, le numérique a dominé et domine davantage notre quotidien au point que nous n’imaginons pas nous passer d’outils pourtant tout à fait récents”, precise M.Agli qui a souligné: “nous sommes tous appelés, pouvoirs publics, partenaires sociaux et société civile à davantage d’engagement et de communion, pour bâtir l’Algérie. Une Algérie forte grâce au travail et au progrès économique et un acteur régional et continental actif est influent”.

Algeria Digital Conference, souligne l’intervenant, est un événement majeur qui rassemble les principaux acteurs autour des problématiques liées à la numérisation et à l’économie numérique. L’objectif étant d’engager une réflexion de fond, d’échanger et de nous concerter pour la réussite de la transformation numérique en Algérie. Elle intervient à une étape importante dans le processus de développement et de mise en œuvre de la stratégie nationale du secteur de la numérisation que nous souhaitons accompagner avec efficacité et efficience.

Enfin, assure M. Agli, la CAPC est prête à apporter, sans ménagement, sa contribution à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ce plan d’action. En second lieu et en corollaire de l’assainissement du climat affaires, une dynamique entrepreneuriale devra être engagée et encouragée.

Cet événement rassemble les principaux acteurs, (spécialistes et experts, institutionnels, organisations professionnelles et entreprises) du secteur du numérique, autour des problématiques liées à la numérisation et à l’économie numérique.

Noreddine Oumessaoud