<span style='text-decoration: underline;'>Pour les attribuer dans les plus brefs délais</span>:<br><span style='color:red;'>Accélérer le rythme des travaux d’aménagement extérieur de 8.000 logements</span>

Le secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zahana a insisté, lundi à Oran, sur l’accélération du rythme des travaux d’aménagement extérieur de 8.000 logements au niveau pôle urbain à Oued Tlélat pour les distribuer à leurs bénéficiaires dans les plus brefs délais, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

M. Zahana a mis l’accent, lors d’une visite d’inspection au niveau de pôle urbain, sur l’augmentation de la cadence des travaux d’aménagement extérieur des 8.000 logements publics locatifs pour parachever les opérations de raccordement aux réseaux divers, à l’instar de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement et autres, a-t-on fait savoir.

Selon les mêmes services, les travaux de réalisation de ce quota de logements sont achevés à 100 pour cent pour ce qui est des gros oeuvres, en attendant le parachèvement de la partie relative à l’aménagement extérieur, qui sera matérialisée par le raccordement des réseaux divers et qui connaît une avancée en matière de réalisation, pour la réception du projet dans les plus brefs délais et entamer les opérations de distribution des logements programmée au courant le premier semestre de l’année en cours. La distribution de ce programme de logements se fera par étapes durant l’année en cours: la première englobe 3.000 logements, la seconde 2.500 et la troisième 2.500 unités, le tout s’effectuera suivant l’avancement des travaux d’aménagement extérieur, a-t-on indiqué de même source.

Pour rappel, la wilaya d’Oran prévoit la distribution, en fin mars prochain, de 14.000 logements toutes formules confondues dont 6.500 publics locatifs, 7.700 de location-vente et 430 logements promotionnels, selon les services de la wilaya.