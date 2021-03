<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Accord de partenariat entre l’université et l’Anem</span>

Un accord de partenariat entre l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès et L’Antenne de wilaya (AWEM-SBA) de l’Agence Nationale de L’Emploi (ANEM) a été signé le 15 février 2021.

L’accord vise principalement à créer un club de recherche d’emploi pour les étudiants diplômés afin de promouvoir l’intégration professionnelle des diplômés universitaires dans le secteur économique, en créant un pont facilitant la communication entre les étudiants, l’université, l’agence, et les institutions économiques locales. Ce club bénéficiera de locaux au niveau des structures de soutien à la pédagogie situées au pôle universitaire. Grâce aux missions d’orientation et de formation qui lui sont assignées, ce club, encadré par des spécialistes de l’université et de l’agence, créera les meilleures conditions favorisant l’obtention d’un emploi dans le secteur économique, par les titulaires de diplômes universitaires. Les deux parties signataires de la convention auront un rôle d’égale importance. Ainsi, l’agence fournira tout le soutien nécessaire pour faciliter l’intégration professionnelle des diplômés universitaires, alors que l’université, outre ses missions de formation et de recherche, contribuera à l’encadrement des activités, par des enseignants et des administrateurs formés au concept et à la méthodologie des clubs de recherche d’emploi. A travers cet accord, signé par le Recteur de l’université et le Directeur de l’AWEM-SBA, les deux parties s’engagent à travailler ensemble pour faciliter l’insertion professionnelle des étudiants diplômés, en mettant à leur disposition toutes les facilitations et mécanismes d’accompagnement, tels que des ateliers, ou des journées de formation et d’orientation, nous a signalé le recteur de l’UDL-SBA, M. Meghachou.

M.Bekkar