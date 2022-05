<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Arzew</span>:<br><span style='color:red;'>Accostage d’un navire minéralier de gros tonnage au nouveau quai de Bethioua</span>

Le nouveau quai de Bethioua relevant du port d’Arzew a vu l’accostage jeudi d’un navire minéralier de gros tonnage, a-t-on appris samedi auprès de la Direction de l’Entreprise portuaire d’Arzew (EPA).

Il s’agit du deuxième accostage d’un navire de gros tonnage depuis l’entrée en fonction de ce quai, mis en service en juin 2021 et destiné à recevoir des navires minéraliers hors hydrocarbures, a expliqué à l’APS le directeur de l’EPA, Kaidari Bensalem, estimant que la réalisation de cette infrastructure est d’un grand apport pour toute la région Ouest et Sud-Ouest, notamment avec la perspective de l’exploitation du gisement de Ghar Djebilat, à Tindouf.

Le quai minéralier de Bethioua servira comme point d’exportation du minerai de fer de Ghar Djebilat, a-t-il souligné. Concernant l’accostage de ce deuxième navire en provenance du Canada, le directeur de l’EPA a fait savoir qu’il s’agit d’un gros porteur minéralier de 295 mètres de long et de 45 m de large et d’une capacité de 165.000 tonnes. L’opération de déchargement a débuté en fin de journée de jeudi et se poursuivra jusqu’à dimanche, a indiqué M. Bensalem, soulignant que ce gros porteur a une capacité de l’équivalent de quatre à cinq navires moyens de 40.000 tonnes.

Le quai minéralier de Bethioua est censé générer, dans l’immédiat, un trafic de 6 millions de tonnes par an à l’import. Il pourrait devenir une plateforme de premier plan pour les exportations hors hydrocarbures dans un futur proche, a estimé le directeur de l’EPA.