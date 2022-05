<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (USM Alger)</span>:<br><span style='color:red;'>Achour Djelloul: «Allik ne fait pas partie dans nos prévisions organisationnelles»</span>

Le président du Conseil d’administration de l’USM Alger Achour Djelloul, a coupé court vendredi aux «fausses informations», faisant état de la nomination du président du Club sportif amateur (CSA), Saïd Allik en tant que directeur sportif, en remplacement de Hocine Achiou, limogé.

Saïd Allik, qui est président du CSA de l’USMA, ne fait pas partie de nos prévisions organisationnelles. Pour nous, il va rester à son poste à la tête du club amateur. Ce genre de fausses informations interviennent à chaque fois que nous avons un rendez-vous important. Ceux qui véhiculent ces rumeurs ne sont pas les supporters de l’USMA, il s’agit d’une pure perturbation», a indiqué le premier responsable du club algérois sur les ondes de la radio nationale. Le club phare de Soustara fait face depuis le début de la saison à des turbulences sur les plans administratif et sportif, puisque l’équipe reste sur un triste bilan de neuf matchs sans victoire, faisant reléguer le club à la 10e place au classement de Ligue 1.

« En revanche, Réda Abdouche fait partie de notre projet organisationnel pour la saison prochaine, nous allons l’engager dans les prochains jours dans un poste administratif et technique. Nous allons supprimer le poste de directeur sportif, et seul l’entraîneur sera le lien entre l’équipe et la direction», a-t-il ajouté.

Achour Djelloul n’a pas écarté l’idée de déménager du stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine), suite aux réserves émises par le CTC (Organisme national de contrôle technique de la construction, ndlr). «C’est une situation très anxieuse pour nous. Nous attendons éventuellement à recevoir les supporters, avec l’amélioration de la situation épidémiologique liée au Covid-19. Nous avons des restrictions à traiter avec l’APC, qui est le propriétaire, mais également avec le CTC. Nous sommes dans l’attente d’une réponse définitive du CTC. Il y a des risques de fermeture du stade qui est vieux, et dont le programme de réhabilitation n’a pas été emmené entièrement pas les structures concernées. Il faut qu’on se rendent à l’évidence que si le stade sera fermé, nous serons obligé de trouver des solutions», a-t-il regretté. Et d’enchaîner : « Dans le cas où il y aurait éventuellement des engagements techniques à assurer, nous allons les prendre en charge pour permettre à nos supporters de venir supporter leur équipe dans des conditions optimales».

Dans le cas où le stade fétiche des «Rouge et Noir» sera fermé, Achour Djelloul n’a pas caché son désir de déménager au nouveau stade de Baraki, dont les travaux sont toujours en cours. « Nous avons officiellement manifesté la volonté de jouer ailleurs. A partir du moment que le stade de Douera a été affecté au MC Alger, nous avons sollicité le stade de Baraki, qui est également convoité par le CR Belouizdad, mais on peut le prendre à deux. Le groupe Serport que nous représentons, a manifesté la volonté d’assurer la fin des travaux et d’entrer en compétition dans ce nouveau stade». Appelé à donner son avis sur le parcours jugé «chaotique» de l’USMA, Achour Djelloul a annoncé des changements en vue de la saison prochaine sur le plan de l’effectif. « Nous avons opéré des changements au cours de la saison, mais nous n’avons été ni rassurés ni contents de la prestation de certains joueurs, pourtant, ils ont de la qualité. Ceci va nous emmener à opérer des changements en vue de la saison prochaine, et notamment être dans l’obligation de libérer certains éléments qui n’ont pas donné satisfaction». « Il y’a des joueurs qui nous coûtent cher, et sur lesquels nous avons beaucoup investi, mais ils ont fini par nous décevoir.