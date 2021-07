Acquisition de 1.600.000 doses de vaccin de la Chine

Un avion de transport militaire a atterri, dimanche soir, à la base aérienne de Boufarik (Blida), à son bord un million six cent milles doses de vaccin contre la covid-19, en provenance de la République populaire de Chine, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN).

«En continuation des efforts visant à lutter contre le Coronavirus, un avion de transport militaire a atterri, dimanche 11 juillet 2021 à la base aérienne de Boufarik/1ère région militaire, à son bord un million six cent mille doses de vaccin anti-covid 19 en provenance de la République populaire de Chine», a précisé le communiqué du MDN. Cette opération confirme, encore une fois, que l’Armée nationale populaire (ANP) «demeure toujours prête à accomplir ses missions et de répondre à l’appel de la patrie et à servir le peuple algérien en toutes circonstances», a conclu le document du ministère de la Défense.