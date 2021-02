<span style='text-decoration: underline;'>Zones d’ombre</span>:<br><span style='color:red;'>Acquisition de 35.000 compteurs d’eau pour contrôler l’alimentation et améliorer le service à Tlemcen</span>

La direction des ressources en eau de Tlemcen a lancé une opération spéciale d’acquisition de 35.000 compteurs d’eau au profit des zones d’ombre de la wilaya en débloquant un budget de 270 millions de DA , a-t-on appris lundi du directeur de wilaya du secteur.

Belaid Rachid a indiqué que dans une première étape, une enveloppe de 70 millions DA a été allouée pour l’acquisition de 5.000 compteurs d’eau, qui entreront en service dans environ 4 mois, ainsi que 200 millions DA pour 30.000 compteurs autres et par étapes avant la fin de cette année.

Ces compteurs seront destinés aux zones d “ombre, en particulier celles situées dans la partie-ouest de la wilaya au couloir de la ville de Nedroma vers Marsa Ben M”hidi, dans le but de contrôler l’opération d’alimentation en eau potable, en plus de mettre fin à l’exploitation de l’eau sans compteurs, selon la même source.

Dans ce cadre, M. Belaid a fait savoir que ses services ont enregistré la perte de 68.000 mètres cubes d’eau par jour en raison de fuites non déclarées et de branchements illicites et anarchiques, en plus de la vétusté et la détérioration du réseau, signalant que des instructions ont été données aux responsables de l’algérienne des eaux (ADE) à veiller sur le contrôle pour lutter contre le problème de fuite d’eau.