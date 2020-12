<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 À ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Acquisition de produits désinfectants et détergeant performants</span>

Dans le cadre du vaste pro gramme à concrétiser pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, les services de la daïra d’Arzew s’impliquent sur le terrain pour mener à bien les diverses opérations de nettoyage de l’ensemble des lieux qui relèvent de ladite daïra et qui sont renforcées surtout depuis le début de la crise sanitaire qui sévit et touche le pays sur tous les plans.

Pour atteindre les objectifs voulus, ils déploient tous les moyens humains et matériels pour des résultats satisfaisants dans le domaine. Lesdits services ont acquis un quota de produits désinfectants et détergents efficaces et performants pour les grandes opérations de nettoyage et de désinfection des rues, des trottoirs des quartiers ainsi que l’intérieur des immeubles et des terrasses, surtout au niveau des foyers où des contaminations ont été enregistrées. Dans le même cadre, il a été signalé que les services de la commune de Sidi Benyebka, qui relève de ladite daïra, poursuivent ledit programme pour combattre le virus le plus tôt possible. Ces services veillent à ce que le protocole de sécurité sanitaire soit appliqué et respecté pour maîtriser la situation sanitaire et assurer une protection optimale des citoyens et atteindre les objectifs visés.

Bekhaouda Samira